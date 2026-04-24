3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月20日（月）の放送では、俳優の見上愛さんと上坂樹里さんがW主演をつとめる2026年度前期NHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌である新曲「風と町」について、楽曲に込めた思いや制作エピソードを語りました。Mrs. GREEN APP