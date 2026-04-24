お笑いタレント・椿鬼奴が２２日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜・午後１１時２０分）に“金持ち芸人”として出演し、幼少期を語った。実家が代官山にある３ＬＤＫマンションだったという鬼奴。当時の実家の様子について「冷暖房ついてまして、当時では私の同級生の中では冷暖房ついてる家は少なくて。家の中央に大きい機械があって、全館空調だった」と説明した。両親の職業を聞かれると「父親が調子の