◇プロ野球パ・リーグ オリックスー日本ハム(24日、京セラドーム)日本ハムの先発・伊藤大海投手が、7回に失点。ここまで守ってきた1点のリードを失い、勝ち越しを許しました。日本ハム打線は初回から先制。対するオリックスの先発は、ここまで3戦全勝と好調を見せるエスピノーザ投手でしたが、2アウトから清宮幸太郎選手が四球で出塁し、盗塁で好機を拡大。郡司裕也選手のタイムリーで1点を先取しました。援護をもらった伊藤投手は