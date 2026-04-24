少子化の影響を受け、鹿児島市は明和校区に、小中一貫の新しい義務教育学校を設置する計画です。23日、市の教育委員会が学校の基本構想を公表しました。現在の明和中学校の校舎を改修して活用し、2030年4月の開校を目指す方針です。新しい、小中一貫の義務教育学校の設置が計画されているのは、鹿児島市の明和校区です。去年、5月時点の明和小学校の児童数は365人で、中学校の生徒数は188人。今後、小学校ではさらに児童数が