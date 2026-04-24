第20回みどりの式典に出席された天皇、皇后両陛下＝24日午後、東京都千代田区（代表撮影）天皇、皇后両陛下は24日、東京都千代田区のホテルを訪れ、第20回みどりの式典に出席された。自然環境の保護や植物の生態に関する研究で功績があった研究者に贈る「みどりの学術賞」の受賞者に高市早苗首相が表彰状を手渡し、両陛下は拍手を送った。受賞者は、希少植物の遺伝的解析により保全研究に貢献した京都大の井鷺裕司名誉教授（65