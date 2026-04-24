政府が中東以外からの原油の代替調達を急ぐなか、イラン攻撃以降に新たに調達されたアメリカの原油が初めて日本に到着します。経済産業省などによりますと、原油を積んだタンカーはあさって正午ごろ、千葉県沖に到着します。イラン攻撃が始まってから調達されたアメリカ産原油が日本に届くのは初めてで、積んでいる原油は91万バレルです。アメリカの原油は通常、日本に到着するまで55日程度かかりますが、今回はパナマ運河を通過し