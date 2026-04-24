長期の負傷を経て、アヤックス加入という形でピッチに戻ってきた日本代表DF冨安健洋。まだコンディション万全というわけにはいかないようだが、わずかな時間でも彼の見せたパフォーマンスには「さすが」と思わせるものがあった。今季限りの短期契約でアヤックスに加入した冨安は、試合に復帰できたことについてアヤックス専門メディア『ajaxlife』のインタビューを受けている。ファンの間でも冨安を来季もチームにという声は少なく