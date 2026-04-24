お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次が雑誌『SWITCH』（スイッチ・パブリッシング）のInstagramアカウントで、人気ロックバンド・サカナクションのフロントマンを務める山口一郎との2ショットを見せている。「4月20日に発売された『SWITCH』5月号では、山口さんの総特集が組まれており加藤さんとの対談も収録されています。2人は同じ北海道小樽市出身であり、ラフなフリートークを繰り広げるレギュラーラジオ番組『加藤さんと山