来月に予定されているトランプ大統領の訪中を前に、中国の野生動物保護協会がパンダ2頭をアメリカに貸与すると発表しました。【映像】アメリカに貸与されるピンピンとフーシュアン中国西部・四川省成都市のジャイアントパンダ繁殖基地からアメリカ・ジョージア州のアトランタ動物園に貸与されるのは雄の「平平」と雌の「福双」で、期間は10年の予定です。協会によりますとアトランタ動物園には1999年にも2頭のパンダが貸与さ