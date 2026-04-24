俳優の荒川良々が、2027年1月放送予定のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが発表された。松坂桃李が主演を務める同作で、荒川は小栗忠順を支える存在となる三野村利左衛門を演じる。【写真】宮野真守＆モグライダー芝ら…新キャストを一挙紹介！三野村は庄内藩士の家系に生まれながら、流れ着いた江戸で小栗家の奉公人となる人物。読み書きは不得手ながらも頭の回転の速さで才覚を発揮し、のちに両替商として成功。幕