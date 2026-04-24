Polaroidの日本正規代理店であるVISTAL VISIONは4月24日、モバイルフォトプリンター「Polaroid Hi-Print 3×3」のクラウドファンディングプロジェクトをGREEN FUNDINGで公開しました。フォトフレームにもなるコンパクトなフォトプリンターコンパクトな本体に写真用紙のカートリッジを装着して、アプリ経由でBluetooth接続したスマホの写真をプリントできる昇華型熱転写方式のモバイルフォトプリンター。本体サイズは103×131×30mm