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トロント・ラプターズ vs クリーブランド・キャバリアーズ 日付：2026年4月24日（金） 開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto） 最終スコア：トロント・ラプターズ 126 - 104 クリーブランド・キャバリアーズ NBAのトロント・ラプターズ対クリーブランド・キャバリアーズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォータ