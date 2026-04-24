声優・俳優・アーティストとして活動する宮野真守が、2027年のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが決定した。松坂桃李が主演を務める同作で、宮野は幕末を生きる旗本・滝川具挙を演じ、大河ドラマ初出演を果たす。【写真】宮野真守＆モグライダー芝ら…新キャストを一挙紹介！宮野が演じる滝川具挙は、小栗家の隣に住んでいた幼なじみの旗本。若い頃は茶目っ気のある人物ながら、外国奉行、神奈川奉行、京都町奉行と