サントリーでは「ザ・プレミアム・モルツ」ブランド3種を昨年末から順次リニューアル。深いコク・心地よい余韻を向上させるとともに、金色を基調としてきたデザインを紺一色へと大胆に変更するなど、進化した中味・パッケージへと一新した。これに合わせて、ブランドとして6年ぶりとなるマイレージキャンペーンを3月23日から実施中だ。7種の「プレミアムグラス」と、注ぐときに使用するとクリーミーな泡が楽しめる新開発の「神