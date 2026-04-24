阪神の新外国人カーソン・ラグズデール投手（２７）＝前ブレーブス＝が２４日、甲子園での１軍全体練習に合流した。身長２０３センチ、体重１０６キロの右腕は、今季ここまで２軍で４試合に先発して０勝１敗、１９回２／３を投げて防御率２・２９。米マイナー通算８９登板で２１勝２２敗、防御率４・３６。チームに新たな風を吹かせる。また、２軍２２試合で打率２割２分６厘、４打点の小野寺暖外野手も１軍に合流した。