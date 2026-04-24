【GRAPHT「どこでもいっしょ」新作グッズ】 4月24日 予約受付開始 5月2日 店頭販売予定 会場：東京都立産業貿易センター浜松町館 MSYは「ASOBI GRAPHT」シリーズより「どこでもいっしょ」新作グッズの予約受付を4月24日から開始した。「トロ」の誕生日を祝うファンイベント「トロフェス ～トロの誕生日会 2026～」の開催に合わせ、5月2日にイ