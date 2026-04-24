◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」（２３日、新宿ＦＡＣＥ）観衆５２０人（札止め）全日本プロレスは２３日、新宿ＦＡＣＥで春の本場所「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）２０２６」を行った。前売り券が完売した大会。メインイベントのＡブロック公式戦で三冠ヘビー級王者・宮原健斗が「ＨＡＶＯＣ」オデッセイと対戦。２戦を終えて１敗１分けと白星がない宮原は、１９６センチ、１８４キロのオデッセイ