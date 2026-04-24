映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』の追加キャストとして、細田佳央太、豊嶋花、井之脇海、倍賞千恵子の出演が発表された。併せて、本ポスター、主題歌予告が解禁。主題歌は、前作『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』に続き、福山雅治が担当する。【動画】『あの星』主題歌は福山雅治「邂逅（かいこう）」主題歌予告10代を中心に絶大な人気を博し、シリーズ累計発行部数は170万部を突破した汐見夏衛のベ