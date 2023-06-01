【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中森明菜が1980年代に出演したNHKの音楽番組での数々のパフォーマンスをBlu-ray BOX化し、6月24日に発売される『中森明菜 80’s Best Performance on NHK』の予告編映像が公開となった。 ■映像収録楽曲数は全119曲！限定盤には厳選ブロマイド4枚も封入 『NHK紅白歌合戦』『レッツゴーヤング』『ヤングスタジオ101』『第27回レコード祭歌謡大会』『アイドル大競演