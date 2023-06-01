中森明菜、NHK音楽番組での貴重なパフォーマンスの数々を収録したBlu-ray BOX予告編映像公開

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中森明菜が1980年代に出演したNHKの音楽番組での数々のパフォーマンスをBlu-ray BOX化し、6月24日に発売される『中森明菜 80’s Best Performance on NHK』の予告編映像が公開となった。

■映像収録楽曲数は全119曲！限定盤には厳選ブロマイド4枚も封入

『NHK紅白歌合戦』『レッツゴーヤング』『ヤングスタジオ101』『第27回レコード祭歌謡大会』『アイドル大競演』『おもいっきりスタジオ101』など中森明菜のNHK音楽番組での数々のパフォーマンスが、NEPビデオレストアサービスによってデジタルリマスターされ、Blu-ray BOXとして新発売となる。映像収録楽曲数はなんと全119曲。4枚組完全生産限定BOX（3Blu-ray＋CD＋ブロマイド4枚＋ステッカーシート）と3枚組通常盤BOX（3Blu-ray）の2形態にて発売予定だ。ジャケットは限定盤と通常盤で異なり、BOXも4枚組限定盤は豪華仕様となっている。また、限定盤には厳選したブロマイド4枚と、ステッカーシート1枚を封入。

Blu-ray3枚の各DISCの内容は以下の通り。

[1]春夏（3月～8月） OA映像集：全52曲収録

[2]秋冬（9月～2月）OA映像集：全43曲収録

[3]『NHK紅白歌合戦』6曲、メドレー、カバー曲、コラボ曲映像集：全24曲（メドレー含む）

4枚組限定BOXのみ、ライブ音源CDを収録。内容は、東京、横浜、名古屋、神戸、福岡の各会場で大好評を博した『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』上映映像ライブ音源全8曲で、元の番組素材の音声を独自の技術により再構築、当時の質感を最大限残し、現在のテクノロジーで蘇らせた再ミックス＆リマスター音源となっている。

明菜のNHK番組歌唱映像は、2025年4月1日より2026年3月15日まで『中森明菜 Best Performance on NHK』として順次配信されてきたが、今回のBlu-ray BOX化に際し、未配信映像や初商品化映像も計8曲収録。河合奈保子との共演映像やカバー曲【「チャールストンにはまだ早い」（メドレー／田原俊彦カバー）、「いっそセレナーデ」（井上陽水カバー）、「銀座カンカン娘」（高峰秀子カバー）】は超貴重映像だ。

また、配信企画『中森明菜 Best Performance on NHK』の各楽曲を、NHK初登場の「スローモーション」（1982年8月8日『レッツゴーヤング』）から出演順に楽しめるYouTube再生リスト（全104映像）も公開開始。デビュー44周年記念日の5月1日まであと1週間。待望のBlu-ray BOX発売の6月24日までは、この映像で何度もAKINAのBest Performanceを楽しもう。

■リリース情報

2026.05.01 ON SALE

ALBUM『AKINA NOTE』

2026.06.24 ON SALE

Blu-ray BOX『中森明菜 80’s Best Performance on NHK［リマスター］』

■関連リンク

『中森明菜 Best Performance on NHK』出演順YouTube再生リスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfw_M-2Kl7rBw6CA4hTm-3QVfe0Y9MiRB

中森明菜 OFFICIAL SITE

https://akinanakamoriofficial.com/

■【画像】『中森明菜 80’s Best Performance on NHK』ジャケット写真

■【画像】中森明菜アーティスト写真