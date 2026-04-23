差し入れや手土産に悩んだら、洋菓子も和菓子も販売している【シャトレーゼ】に足を運んでみて。店内には、旬のフルーツをたっぷり使ったケーキや個包装のお菓子が揃っているため、相手の好みやシーンに合わせた選び方ができるはず。そこで今回は、おすすめの個包装スイーツをチェックしていきます。 迷ったらまずはコレ！ コスパ抜群のスイーツ 1つ目のおすすめは、シャトレӦ