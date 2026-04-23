日本サッカー協会とWEリーグは23日、高校年代最高峰となる「U―18（18歳以下）女子プレミアリーグ」を2027年4月に創設すると発表した。16チームが東西8チームずつに分かれてホームアンドアウェー方式で争い、各1位がファイナルに進む。育成年代のレベルを上げ、女子ワールドカップ（W杯）優勝や五輪金メダル獲得につなげることが目的。日本協会の宮本恒靖会長は「日本女子サッカー全体の成長を加速させる重要な一歩になる」と