熊本県内で青切符が交付された事例は、4月22日現在、まだないのですが、青切符制度に関する“詐欺”に注意が必要です。県外では、青切符をめぐる詐欺事件が発生しています。鹿児島県日置市では、今月、自転車に乗った男子高校生が交差点を右折したところ、警察官を名乗る男らから「手信号をしていないから違反だよ」などと声をかけられ、反則金名目で現金6000円をだましとられました。 青切符を交付されないことが第一ではあ