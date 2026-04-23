サッカースペイン１部リーグ、バルセロナのスペイン代表ＭＦラミン・ヤマルが２２日のリーグ、セルタ戦で左足太ももを痛め途中交代した。少なくとも全治５週間の怪我だとされ、今季中の戦線復帰は難しく６月から始まるワールドカップ序盤でのプレーが微妙な状況だという。バルセロナを中心に展開するスポーツ紙、エル・ムンド・デポルティボなど複数メディアが伝えている。ヤマルは試合の４０分、ＰＫのキッカーを務めこれを決