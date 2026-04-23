まず、2026年4月10日放送の番組「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）で、玉川徹氏は、米トランプ大統領の娘の夫・ジャレッド・クシュナー氏が中東外交に関わった文脈で「（クシュナー氏は）ユダヤ人ですよね？」と発言。これに対し、 駐日イスラエル大使のギラッド・コーヘン氏はXで「クシュナー氏がユダヤ人であるという理由で外交交渉から排除されるべきだという主張は、中東和平への貢献を台無しにする」といった懸念