牛角の全食べ放題コースに、デザート食べ放題が加わります。コロワイドグループのレインズインターナショナルは、焼肉チェーン「牛角」で展開している「デザート食べ放題」について、2026年4月23日から全国の全店舗で、食べ放題の全コースを対象に導入すると発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】これまで「デザート食べ放題」は、2025年10月23日から約270店舗で、一部の食べ放題コースを対象に実施