6人組グループ・Kis-My-Ft2（藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣、千賀健永、宮田俊哉、横尾渉）が23日、デビュー15周年を記念した衣装展『Kis-My-Ft2：The Couture（ザ・クチュール）』内覧会取材に参加した。あす24日から5月25日の期間、池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORYにて開催する。【写真】圧巻！ライブの思い出が蘇る…展示されている衣装すでに内覧を終えたメンバー。誰と一緒にまわりたいかを聞かれると、二階堂は「ラ