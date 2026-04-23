「ブラタモリ 国宝犬山城」場面カット ４月25日放送の『ブラタモリ』（NHK総合 毎週土曜 夜７時30分〜）は、国宝・犬山城を特集する。【写真】「ブラタモリ 国宝犬山城」場面カット町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。ついに国宝五城の制覇へ。愛知県犬山市にある、国宝・犬山城の秘密に迫る。信長、秀吉、家康が愛した城――それが犬山城。濃