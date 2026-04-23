【写真】佐野勇斗の最新ショット／黒髪だった佐野勇斗／金髪やピンクヘアにしたことも MiLKの佐野勇斗が自身のInstagramを更新し、ヘアカラーをチェンジした最新ショットを公開した。 ■佐野勇斗、黒髪からブラウンヘアにイメチェン 佐野は、鏡越しに撮影した私服姿のセルフィーを投稿し、「茶色にしました」とコメント。 公開された写真では、やわらかなブラウンカラーの髪がキャップの下からのぞき、