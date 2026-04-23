日本テレビ後呂有紗アナウンサー（32）が23日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。はしか感染が拡大していることで、過去のワクチン接種が1回だったため、2回目を打っていたことを明かした。厚生労働省によると、今年のはしか感染者は4月12日時点で299人に達していて、昨年1年間の感染者数（265人）を上回っている。感染力はインフルエンザの約10倍、さらに空気感染するとされており、今後の感染拡大が懸念さ