【「Steamトレンド」アップデート】 4月23日 実施 リュウズオフィスは4月23日、Steamユーザーのためのゲーム発掘サイト「Steamトレンド」をアップデートした。 「Steamトレンド」は、日々大量のゲームがリリースされるSteamで「今流行っているゲーム」や「あなたにぴったりの作品」をいち早く見つけられるキュレーションサービ