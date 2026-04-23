記者会見する分科会の増田寛也会長代理＝23日午後、東京都千代田区財務省は23日、有識者でつくる財政制度等審議会（財務相の諮問機関）の分科会を開き、大学医学部の定員に関し「大胆な削減に踏み切るべきだ」と提言した。人口が減少する中、医師数が過剰になると見通し、計画的な減員が欠かせないと主張。歯科医師や薬剤師についても既に関連学部の定員が多すぎるとして、他学部との適正な人材配分の観点から定員を減らすべきだ