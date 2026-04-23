俳優の高岡早紀さんが4月22日、自身のインスタグラムを更新。息子さんが手作りした夕食を公開しました。【写真を見る】【 高岡早紀 】息子手作りの“豪華夕食”を公開「日々の残りものを並べるとこんな豪華風になるのよね〜」仲睦まじい親子関係に称賛の声投稿では「今夜のごはん。息子が作ってくれた、牛肉とレンコンの梅干しと鰹節炒めをメインにチャーハンや餃子など、中華のような和食のような。。」と綴っています。