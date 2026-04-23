俳優の高岡早紀さんが4月22日、自身のインスタグラムを更新。息子さんが手作りした夕食を公開しました。

【写真を見る】【 高岡早紀 】息子手作りの“豪華夕食”を公開「日々の残りものを並べるとこんな豪華風になるのよね〜」 仲睦まじい親子関係に称賛の声





投稿では「今夜のごはん。息子が作ってくれた、牛肉とレンコンの梅干しと鰹節炒めをメインにチャーハンや餃子など、中華のような和食のような。。」と綴っています。









メイン料理は牛肉とレンコンを梅干しと鰹節で炒めた一品。投稿された写真には、土鍋風の器に盛られた牛肉とレンコンの炒め物を中心に、チャーハンや餃子など、多彩な料理がテーブルいっぱいに並ぶ様子が写っています。









また、高岡さん自身も「私の糠床から、きゅうり、アボカド、カブ出してみました」と漬物を食卓に加えたといいます。「日々の残りものを並べるとこんな豪華風になるのよね〜」とコメントを添え、投稿は「#早紀おウチごはん」のハッシュタグとともに発信されました。









この投稿に、「凄い!!なんて器用な息子さんなんでしょう素晴らしい」「早紀さんのおうちのご飯いつも美味しそう」「なんかめちゃ豪華 楽しい食卓になったことでしょう」「絶対美味しいですよね 息子さんの愛情が詰まった料理」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】