フィリーズ戦の5回、2ランを放ち喜ぶカブス・鈴木＝シカゴ（ゲッティ＝共同）【フェニックス共同】米大リーグは22日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上はフェニックスでのダイヤモンドバックス戦に5試合連続本塁打を懸けて「3番・一塁」で出場し、第1打席は見逃し三振だった。ドジャースの大谷はジャイアンツ戦に「1番・投手兼指名打者」で3勝目を目指して先発し、一回を無失点とした。打者の第1打席は一ゴロ。カブスの