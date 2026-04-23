23日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数288、値下がり銘柄数1056と、値下がりが優勢だった。 個別では津田駒工業、日本ギア工業がストップ高。ユニチカ、シリウスビジョンは一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス、Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリーム、ＡＳＪ、ＫＧ情報、ジーエルテクノホールディングスなど24銘柄は年初来高値を更新。アトラグ