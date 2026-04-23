４月２３日未明、札幌市東区の歩道で男性が１０代から２０代の男５、６人から暴行をうけ、現金を奪われる強盗事件が発生しました。男らは現在も逃走中です。強盗事件があったのは、札幌市東区北４３条東１６丁目の歩道です。午前１時１５分ごろ、１０代から２０代の男５、６人が、面識のない３１歳の男性に対し殴る蹴るなどの暴行を加え、「殺されるのと、金を払うのどっちがいい」などと脅して現金１０００円を奪い、北方向に徒歩