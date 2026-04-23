先天性の染色体異常による「性分化疾患」を公表したユーチューバー青木歌音（33）が23日、Xを更新。Xで他言語のポストを自動翻訳する機能が追加されたことによる“弊害”を指摘した。Xでは、他言語のポストを生成AI「Grok」が翻訳する機能の展開が始まった。青木は、日本語で書かれたポストが翻訳されて外国のユーザーに表示されるようになったことを受け、「Xのポストが自動翻訳で世界中の人に表示されるようになって、外国の方か