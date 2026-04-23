先日、久しぶりに「献血」を行なったという、たちん（@tcnWD180）さん。【写真】話題になった投稿その際、思わず「少し泣いた」出来事に遭遇したという。看護師さん全員が全力で「16歳」をサポート「制服姿の女の子が来て、職員さんが年齢の話を聞いたら『きょう16歳になったので、ずっと来たいと思っていたので来ました』と返事しており、職員さん『そうですか…！』と感激、その後受付から看護師さんからみんながその子に全力で