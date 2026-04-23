アメリカ中西部ウィスコンシン州にある大学の研究所で、同僚の水筒に有害物質を混入したなどとして、日本出身の研究員が訴追されたことが分かりました。アメリカメディアは22日までに、ウィスコンシン大学のインフルエンザ研究所の研究員で日本出身のクロダ・マコト容疑者（41）が、同僚の水筒に有毒物質を混入させたとして訴追されたと報じました。訴状などによりますと、研究所内で今月上旬、水筒から異臭がするとの通報を受けて