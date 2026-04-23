「働くお姉さん」より藤原ナミさん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「働くお姉さん」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「働くお姉さん」には藤原ナミさんが登場し、普段働いているというガソリンスタンドでの撮影を敢行。 また「NEXT推しガール！」では涼井菜生さんがイエローの水着姿、「推しメンFile」では廣瀬智紀さんがナチュラルな部