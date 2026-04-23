◇ACLE決勝T準決勝町田1−0アルアハリ（2026年4月21日ジッダ）準決勝1試合が21日に行われ、町田がアルアハリ（UAE）との接戦を1―0で制し、悲願のアジア初制覇に王手をかけた。ケガから復帰したばかりのFW相馬勇紀（29）が、前半12分に右足で決勝点。W杯に臨む日本代表メンバー発表（5月15日）まで1カ月を切った中、逆転選出へアピールした。25日の決勝では前回大会王者アルアハリ（サウジアラビア）と対戦する。頼れる