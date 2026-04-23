◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ井上尚弥12回戦中谷潤人（2026年5月2日東京ドーム）世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥が“イケメンボクサー”と中谷対策を重ねている。22日にプロテストを受けた同門の片岡叶夢（とむ、18）のことで、1メートル73の身長やサウスポーなど構えは中谷とほぼ同じ。所属ジムの大橋秀行会長（61）によれば、片岡を“仮想中谷”に見立て、実戦練習を積んでいるとい