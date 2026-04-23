クイーンエリザベス2世Cに挑むジューンテイク（牡5＝武英）は一瞬ヒヤリとするシーンがあった。モレイラが騎乗して芝を4F49秒0〜2F23秒3と軽快に走ったが、ゴール通過後に鞍上が下馬。馬運車に乗せられ、検疫厩舎へ戻った。その後に報道陣の前に姿を現した武英師は「問題ありませんでした」と言って、こう続けた。「故障かと思いドキッとしましたが、物見をしたせいで、歩様が乱れただけのよう」前日（21日）も同じ場所で