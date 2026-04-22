レインズインターナショナルが展開する牛角は、23日よりグランドメニューをリニューアルする。【写真】七輪で香ばしく炙る「炙ってドーナツアイス」今回は、「味変やアレンジもしながら焼肉をもっと楽しみたい」というユーザーの声を背景に、トッピングおよびタレを全16種に拡充。焼肉の楽しみ方をより自由に広げる。さらに、過去に人気を博し販売休止となっていた“たれ焼肉”の味を再現した「醤ダレ」シリーズの復活や、復刻