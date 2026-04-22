タスニム通信によるイランは米国が封鎖を解除する兆候を受け取ったとの報道を受けて、ドル売りが進み、ドル円は今日の安値圏である159.20前後を付ける動き。ユーロドルが1.1750ドル前後を付ける動きを見せている。 イラン情勢への警戒感が継続している。 usdjpy159.20