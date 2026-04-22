人気キャラクター・パペットスンスンがHappyくじに初登場！2026年5月29日（金）より、セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売される。＞＞＞Happyくじ「パペットスンスン」の賞品をすべてチェック！（写真52点）『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万