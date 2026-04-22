【パペットスンスン】Happyくじ5月29日登場！ 注目はおしゃべりするスンスン
人気キャラクター・パペットスンスンがHappyくじに初登場！ 2026年5月29日（金）より、セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売される。
＞＞＞Happyくじ「パペットスンスン」の賞品をすべてチェック！（写真52点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
そんなパペットスンスンのHappyくじは、全9等級＋LAST賞で展開される。
中でも注⽬アイテムは、LAST賞・SP賞・A賞・B賞にラインアップされたスンスンがおしゃべりしてくれるアイテム。SP賞「パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ」は、全⾼約30cmで、⼿を握ると「WA!」や「GORONCHOCHO」など、全10ボイスでおしゃべりしてくれる仕様だ。
そしてLAST賞の「パペットスンスン クロック」は、窓からゆらゆら揺れるスンスンが覗き、9時・12時・15時・18時の1⽇4回、スンスンがここでしか聞けない録り下ろしボイスで時刻をお知らせしてくれる。
そのほかにも、C賞キャニスターやE賞ジッパーバッグなど⽇常使いできるアイテムや、遊んで楽しいD賞絵あわせカードなど、ファン必⾒のアイテムを豊富にラインアップ。はずれなしでオリジナルグッズが⼿に⼊るHappyくじ「パペットスンスン」にぜひご注⽬を。
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
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『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
中でも注⽬アイテムは、LAST賞・SP賞・A賞・B賞にラインアップされたスンスンがおしゃべりしてくれるアイテム。SP賞「パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ」は、全⾼約30cmで、⼿を握ると「WA!」や「GORONCHOCHO」など、全10ボイスでおしゃべりしてくれる仕様だ。
そしてLAST賞の「パペットスンスン クロック」は、窓からゆらゆら揺れるスンスンが覗き、9時・12時・15時・18時の1⽇4回、スンスンがここでしか聞けない録り下ろしボイスで時刻をお知らせしてくれる。
そのほかにも、C賞キャニスターやE賞ジッパーバッグなど⽇常使いできるアイテムや、遊んで楽しいD賞絵あわせカードなど、ファン必⾒のアイテムを豊富にラインアップ。はずれなしでオリジナルグッズが⼿に⼊るHappyくじ「パペットスンスン」にぜひご注⽬を。
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
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