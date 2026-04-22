この記事は「最強ホットハッチ5台を徹底比較｜プジョー205GTI編」の続きです。【画像】時代の頂点を示すハッチバック、ホンダ・シビック・タイプＲ（写真3点）ホンダ・シビック・タイプＲ1990年代に入る頃には、ホットハッチはその成功ゆえに自らの犠牲者になっていたのかもしれない。多くの人が、懲罰的なほど高い保険料によって、高性能であることそれ自体が割に合わないと感じていた。各メーカーは、露骨にスポーティではないモ