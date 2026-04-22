GoogleがGemini 3.1 Proをベースに構築された新しいAIエージェントの「Deep Research Max」を発表しました。Introducing Deep Research and Deep Research Maxhttps://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/next-generation-gemini-deep-research/We are launching two powerful updates to Deep Research in the Gemini API, now with better quality, MCP support, and native chart/infographics g